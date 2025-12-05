Major League Soccer Müller gegen Messi - "Das Wichtigste in meinem Leben"

Seit dem Wechsel gab es für Müller "viele emotionale Momente"

Seit er im Sommer nach der Club-WM das Abenteuer Kanada begann und nach Vancouver wechselte, hat sich Müller rasend schnell in der Stadt am Pazifik eingerichtet und emotionale Verbindungen aufgebaut. "Das waren viele emotionale Momente und mehr Nervenkitzel, als ich vor meinem Transfer gedacht habe", sagte er zuletzt. Elf Spiele hat er in der Hauptrunde und den Playoffs für Vancouver bestritten, die Bilanz von acht Toren und drei Vorlagen kann sich sehen lassen. An Messis Ausbeute von 35 Toren in 33 Spielen, dazu 21 Vorlagen, kommt Müller zwar nicht im Ansatz heran - doch in Vancouver sind sie froh, dass sie den Bayern im Kader haben.