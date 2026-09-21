Miami - Fußball-Superstar Lionel Messi hat in der Major League Soccer sein 20. Saisontor erzielt, wartet mit Inter Miami aber dennoch seit nunmehr vier Spielen auf einen Sieg. Der achtmalige Weltfußballer traf gegen San Diego FC in der 24. Minute per direkt verwandeltem Freistoß zum zwischenzeitlichen 1:1. Luis Suárez markierte in der 74. Minute das 2:1, doch ein zweites Tor von Anders Dreyer sicherte den Gästen ein 2:2. Miami hat im September kein MLS-Spiel gewonnen und steht in der Eastern Conference auf Rang drei hinter Nashville und New England.