Maissilage und Heu: Winter kann kommen - Tierhalter haben genügend Futtermittel

Erfurt (dpa/th) - Vor dem Einbruch der kalten Jahreszeit haben Thüringens Tierhalter nach Einschätzung des Landesbauernverbands keine Engpässe beim Futter. "Die Futtermittelversorgung ist aufgrund der Trockenheit im Sommer angespannt, aber gesichert", erklärte André Rathgeber vom Thüringer Bauernverband auf Nachfrage. Tierhalter nutzen vor allem Maissilage als Grundfutter im Winter. Nach Angaben von Rathgeber gab es bei der Herstellung regionale Unterschiede. "Wir wissen, dass Südthüringen, aber auch der Westteil von Thüringen bis in die Mitte, dass da der Mais nicht ganz so gut aussah. In den östlichen Teilen sah er schon wieder ein bisschen besser aus", sagte Rathgeber.