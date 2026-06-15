Hochheim (dpa/lhe) - Auf eine Bar im Main-Taunus-Kreis ist geschossen worden. Verletzt worden sei niemand, teilte das Polizeipräsidium in Wiesbaden mit. Es seien jedoch Scheiben im Wintergarten des Lokals in Hochheim zu Bruch gegangen. In der Nacht zum Sonntag hatten bislang unbekannte Täter von außen mehrere Schüsse auf die Glasfront abgegeben. Am Tatort fanden die Beamten mehrere Patronenhülsen. Wie hoch der Schaden ist, teilte die Polizei nicht mit. Die Ermittler hoffen auf Hinweise von Zeugen.