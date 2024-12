Lauda-Königshofen - Nach einem Auffahrunfall an einem Bahnübergang in Lauda-Königshofen ist ein Auto von einem Zug erfasst worden. Es sei nur eine Person leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. In dem Zug befanden sich demnach rund 110 Menschen. Der betroffene Bahnübergang im Main-Tauber-Kreis war am Morgen zunächst gesperrt.