Ein voller Erfolg war auch in diesem Jahr das Bad Salzunger Maifeuer, das traditionell am Freitag nach Christi Himmelfahrt auf dem Festplatz „Am Haad“ stattfand. Bei strahlendem Wetter zog es zahlreiche Besucher aus der Region an, die gemeinsam mit Familie und Freunden ein buntes Fest rund ums Feuer erlebten.