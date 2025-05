Das erste Maifeuer auf dem Eisstadion in Hämmern wurde vergangenen Donnerstag ein voller Erfolg. Organisiert hatten dieses Frühlingsevent der Förderverein für Kinder- und Jugendprojekte Mengersgereuth-Hämmern sowie die Abteilung Fitness des TSV 1864. Bereits am frühen Abend strömten zahlreiche Gäste aus dem ganzen Ort nach Hämmern, um bei Bratwurst, Getränken und guter Gesellschaft das gemütliche Beisammensein am Maifeuer zu genießen. Nur eine Woche zuvor hatten die Vereine viel Engagement investiert, um das Gelände rund um das ehemalige Eisstadion vorzubereiten. Mit viel Einsatz wurde gemäht, aufgeräumt und alles in Schuss gebracht. Diese Mühe hat sich definitiv gelohnt: Das Maifeuer schuf eine warme, einladende Atmosphäre, die Jung und Alt gleichermaßen gefiel. Die Gäste zeigten sich begeistert von der gemeinsamen Aktion der Vereine und lobten die gelungene Organisation. Besonders die Kinder freuten sich über das Feuer, während die Erwachsenen die Gelegenheit nutzten, sich auszutauschen und den Abend in geselliger Runde zu verbringen. Beide Vereine ziehen eine äußerst positive Bilanz: „Es war eine tolle Erfahrung, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen und den Menschen in Mengersgereuth-Hämmern einen schönen Maifeiertag zu bereiten. Und wir haben beschlossen, das Maifeuer künftig zur Tradition zu machen“, sagte Fördervereinsvereinsvorsitzender Sebastian Schelhorn.