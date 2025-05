Nach dem Auftakt mit Maibaumsetzen am Mittwochabend folgte am Donnerstag die offizielle Kundgebung zum 1. Mai an der Ilmenauer Schloßmauer. Eine Veranstaltung, die Tradition und eine fast schon beruhigende Wiederkehr in ihren Abläufen hat: 9.30 Uhr das Platzkonzert der Stützerbacher Blasmusik, ab 10 Uhr Eröffnung mit Redebeiträgen des Oberbürgermeisters Daniel Schultheiß, der Landrätin Petra Enders und eines Gewerkschaftsvertreters (diesmal Tarek Bannoura von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG).