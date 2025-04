Asüls Kabinetts-Spekulationen

Zudem spottete Asül über die anstehende Kabinettsbildung. Wenn es um Entertainment gehe, gehöre das Verkehrsministerium natürlich wieder in die Hände der CSU, sagte er. Wobei er sich CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt auch sehr gut als Verteidigungsminister vorstellen könnte: "Der Alex war immerhin dreimal in Folge Schützenmeister in Peißenberg." Über SPD-Chefin Saskia Esken lästerte er: "Wer in die Bundespolitik will, sollte sich unbedingt an ihr ein Beispiel nehmen. Wichtig ist: Man darf nur keine hohen Anforderungen an sich selber stellen. Man muss nur ein hohes Amt haben wollen." Und bei der CDU werde Jens Spahn jetzt als Bundesminister gehandelt. "Und wir reden hier über Kompetenz."