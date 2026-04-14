Er zog dann vom Wahlsieg des Grünen-Politikers Dominik Krause bei der Münchner OB-Wahl eine Linie in die Bundespolitik - über Söder bis hin zu Kanzler Friedrich Merz (CDU): "Führt ein designierter Bürgermeister Krause automatisch zu einem resignierten Ministerpräsidenten Markus Söder?", fragte Asül und gab selbst die Antwort: "Nein. Ein Markus Söder weiß: Man muss jedem eine Chance geben. Eine Chance zum Scheitern. So handhabt das der Markus sehr erfolgreich mit dem Kollegen Friedrich Merz." Die gleiche Fairness dürfe auch Krause erwarten.