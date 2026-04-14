München (dpa/lby) - Beim Maibockanstich im Münchner Hofbräuhaus hat der Kabarettist Django Asül die zurückliegenden Kommunalwahlen humoristisch analysiert. CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder wolle ja einen glücklichen Koalitionspartner, damit es sich angenehm regieren lasse, spottete Asül in seiner Rede - und die Stichwahlen hätten gezeigt, dass das funktioniere. "Resultat der Stichwahlen Freie Wähler gegen CSU: 21 zu 4", bilanzierte Asül mit Blick auf die Ergebnisse vom vergangenen März.