Mai-Steuerschätzung Füracker sieht nur Geld für "Notwendiges" im nächsten Etat

Zweimal im Jahr liefert der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" des Bundes Prognosen zur Entwicklung der Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen. Die Vorhersagen sind immer mit hohen Unsicherheiten behaftet. In Bayern wird aufgrund der Prognosen aus Berlin eine regionalisierte Steuerschätzung erstellt. Die genauen Ergebnisse will Füracker am Freitag bei einer Pressekonferenz in Nürnberg vorstellen.