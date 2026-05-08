Mai-Steuerschätzung: Bayern muss 2026 und 2027 mit weniger Steuereinnahmen rechen

München/Nürnberg (dpa/lby) - Der Freistaat Bayern muss im laufenden Jahr mit weniger Steuereinnahmen rechnen als noch im Herbst angenommen. Für 2026 prognostizierten die Steuerschätzer einen Rückgang von rund 100 Millionen Euro. "Die Ergebnisse der jüngsten Mai-Steuerschätzung sind leider erneut kein Grund für Euphorie. Hoffnungen auf höhere Einnahmen werden sich demnach nicht erfüllen", sagte Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU) der Deutschen Presse-Agentur in München. In Summe sagt die Prognose rund 0,1 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen voraus als im laufenden Haushalt veranschlagt.