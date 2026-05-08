Mai-Steuerschätzung: Bayern muss 2026 und 2027 mit weniger Steuereinnahmen rechen

Was bedeutet Steuerprognose für Bayerns Finanzplanungen?

Für Bayern bedeutet das leichte Minus weitere Sparanstrengungen auch mit Blick auf den im Herbst anstehenden Nachtragshaushalt. Die Koalition von CSU und Freien Wählern hatte sich bei der Aufstellung des Doppelhaushalts gegen neue Schulden entschieden. Dafür musste aber tief in die eigenen Rücklagen gegriffen werden. Zudem soll trotz fortlaufender Investitionen etwa in Hightech und Forschung an vielen Ausgabestellen gespart werden. Angesichts der hohen Personalkosten ist dies aber nur bedingt möglich.