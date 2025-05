Die großen Demonstrationen am 1. Mai sind längst Geschichte. Doch klare Worte sind – nicht nur aus Sicht der Gewerkschaften – an diesem Tag weiterhin angebracht. Gerade in diesen nicht einfacher gewordenen Zeiten. „Die Faschisten versuchen, uns den Tag der Arbeit wegzunehmen“, fand die Vorsitzende vom DGB-Kreisvorstand Schmalkalden-Meiningen, Lara Albert, deutliche Worte. „Doch der 1. Mai ist unser Tag! Unter dem Motto ‚Mach dich stark mit uns!’ demonstrieren wir mit Hunderttausenden in diesem Land für eine bessere Zukunft – nicht nur hier in Meiningen. Vom Hafenarbeiter in Hamburg oder Rostock über die Chemielaborantin in Bitterfeld oder Ludwigshafen, vom Bauarbeiter in Berlin bis hin zur Brauerin in Passau. Denn gerade jetzt ist es wichtig, sich stark zu machen.“