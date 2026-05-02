Wie überall in ganz Deutschland hat auch in Suhl der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) wieder zur traditionellen Kundgebung am 1. Mai auf den Unteren Markt eingeladen. Und wie deutschlandweit beherrschte auch hier die Schwächung des Sozialstaates die Reden, die die Angriffe der Bundesregierung auf das Sozialsystem kritisierten. „Das darf nicht sein, dass das, was die Gewerkschaften seit Mitte des 19. Jahrhunderts erkämpft und errungen haben, nicht mehr wichtig sein und schrittweise wieder abgebaut werden soll“, formulierte es Annette Nagel.