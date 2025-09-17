Mahnende Erinnerung Neuer Stolperstein für Schriftsteller Pavel Tigrid

Prag - Ein neuer Stolperstein erinnert in Prag an den tschechischen Schriftsteller und Ex-Kulturminister Pavel Tigrid. Er wurde vor dem Haus verlegt, in dem Tigrid als Student gelebt hatte, bevor er vor den Nationalsozialisten 1939 nach England floh. Tigrid (1917-2003) hatte sich später besonders für die Aussöhnung zwischen Deutschen und Tschechen eingesetzt. Für seine Verdienste erhielt er im Jahr 2000 das Große Verdienstkreuz der Bundesrepublik mit Stern. Zur Verlegung des Stolpersteins waren sein Sohn Gregory und seine Töchter Deborah und Katerina aus Frankreich angereist.