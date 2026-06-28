Ärmel hochkrempeln, die Sense schärfen und hinaus auf die Wiese: Beim inzwischen 23. Mahdwettbewerb des Landschaftspflegeverbandes Thüringer Wald drehte sich am vergangenen Samstag alles um eine der ältesten und zugleich schonendsten Formen der Landschaftspflege. Dabei zählte nicht, wer in möglichst kurzer Zeit die größte Fläche mähte. Bewertet wurden vielmehr die Qualität des Schnittes und die gleichmäßige Ablage des gemähten Grases im Schwad. Gefragt waren deshalb nicht nur Muskelkraft und Ausdauer, sondern vor allem Erfahrung, eine sichere Technik und das richtige Gespür für die Sense.