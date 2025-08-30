Die Aufregung steigt, der Countdown läuft. Gleich steht der wohl schlimmste Moment am Anfang einer solchen Reise an. Die Verabschiedung von den Liebsten, von den Menschen, die das Herz füllen und die zurückbleiben - an dem Ort, an dem ich meinen ersten Schritt gehe und an dem im Dezember der letzte Schritt endet. Bald heißt es nicht mehr “Ich gehe eine Runde im Thüringer Wald spazieren” oder “Ich hole mir schnell eine Thüringer Bratwurst an der nächsten Ecke und schlendere durch unseren Steinweg im deutschen Sommer“. Auch der gewohnte Weg auf den Friedberg in das Verlagsgebäude, welches drei Jahre meinen Alltag füllte und ich dort meine Routine hatte. All das lasse ich in Suhl, meiner Heimat. In ein paar Stunden heißt es einen Schritt vor den anderen setzen, an Orten die man nicht wie seine Westentasche kennt und an denen man seine Orientierung erst finden muss. Kein gewohntes Umfeld - raus aus der Komfortzone. Und dann ist es soweit. Der Rucksack ist gepackt, das Auto startklar. Doch ich bin es nicht. Vor mir, meine Lieblingsmenschen, meine besten Freunde, meine Großeltern. Alle Tränen in den Augen. Minutenlange Umarmungen. Ein letztes ‚Pass auf dich auf’ und dann geht es auf die Autobahn in Richtung Frankfurt. Der Kopf arbeitet und schwenkt zwischen extremer Vorfreude und Traurigkeit. Eine Freudenträne folgt der Träne der Traurigkeit. Aber hinter jedem Abschied wartet ein Wiedersehen, das umso schöner wird. Wir lernen uns zu schätzen, wenn wir uns nicht jeden Tag haben, wachsen auch durch die Distanz zusammen und merken, wie wichtig wir uns doch eigentlich sind. Nun sitze ich im Flugzeug nach Madrid und zwei Stunden später bin ich auch schon auf dem Weg zur Langstrecke über den Atlantischen Ozean. Nach dem Start über der leuchtenden Stadt Madrid kamen auch bei mir die Tränen. Es ist jetzt wirklich so weit. Fast fünf Monate habe ich diese Reise geplant und jetzt sitze ich im Flieger und komme so schnell nicht zurück. Es ist kein normaler Urlaub, dachte ich mir. Ein überwältigendes Gefühl.