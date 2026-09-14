Strahlende Augen, froh gestimmte Menschen und immer wieder bewundernde Ausrufe: Soo schön! Wunderbar! Toll! Was ist es, was macht dieses Fest aus zwischen Bertholdstraße und Bertholdsburg zwischen Klosterstraße und Markt, das in drei Stunden so viel Freude bringt? Die schöne Septembernacht? Die Kinder, die mit Freunden Gruppen durch die Altstadt ziehen, um in den Läden 14 Sticker auf ihren Ralleykarten zu sammeln, für die am Ende kleine Preise winken? Die ideenreich geschmückten Häuser und Straßen? Die Leuchtluftballons in der ganzen Stadt, die Live-Musik an vielen Ecken? Das magische Ambiente in einer kleinen Stadt?