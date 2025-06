Zauberstäbe, Hauspunkte und ein fliegender Schnatz – nein, wir befinden uns nicht in Hogwarts, sondern an der Anne-Frank-Schule in Themar so kurz vor dem Start in die Sommerferien. Und doch: Für eine Woche verwandelte sich unsere Schule in ein echtes Zauberinternat. Ich selbst bin nicht nur großer Harry-Potter-Fan, sondern hatte die Idee zu diesem Projekt und durfte sie mit meiner Gruppe für die sechsten Klassen umsetzen. Eine Woche voller Magie – und voller leuchtender Kinderaugen.