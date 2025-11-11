Magdeburg: Darf Weihnachtsmarkt öffnen? Stadt wendet sich an Haseloff

Magdeburg - Im Streit um die Genehmigung des Magdeburger Weihnachtsmarkts haben sich Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) und Stadtratsvorsitzender Wigbert Schwenke (CDU) an Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) gewandt und ihn um Unterstützung gebeten. "Wir stehen unter massivem Zeitdruck. Der Aufbau des Weihnachtsmarkts läuft, Verträge sind geschlossen, Existenzen, auch für Händler in der gesamten Innenstadt, hängen an Entscheidungen, die in wenigen Tagen getroffen werden müssen", heißt es in dem offenen Brief an Haseloff. "Wir können nicht länger abwarten, während Zuständigkeiten hin- und hergeschoben werden."