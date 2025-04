Langsam füllt sich das Schiff der am Mehliser Markt gelegene Magdalenenkirche. Ganz vorn hat eine Familie Platz genommen, die gespannt ist auf das, was gleich passieren wird. Es sind die Mutti, die Großeltern, die Tante und der Cousin von Alijana Wagner, denn Alijana hat die ehrenvolle Aufgabe, den Gottesdienst zusammen mit Mika Heurich zu moderieren. Die Mutti, die sehr stolz auf ihre Tochter ist, weiß, dass Alijana jeden Tag gut zehn Minuten zu Hause für den großen Tag geübt hat. Parallel dazu liefen die Vorbereitungen in der Schule unter Anleitung von Religionslehrerin Christiane Vogel. Alijana ist getauft und konfirmiert, deshalb ist ihr Beitrag zur Passionsandacht so wichtig, denn so werden ihr die Werte für das künftige Leben und das Miteinander mitgegeben, so ihre Familie.