Die Magdalenenapotheke in der Hauptstraße ist ein Ort, an dem die Zella-Mehliser gern zusammenkommen und sich austauschen. Aber nicht nur über Wehwehchen und Krankheiten, sondern auch über Alltäglichkeiten. „Wir sind ein Kommunikationsort, der vor allem für die Älteren sehr wichtig ist“, sagt Marcus Vogel. Seit 22 Jahren leitet er die Magdalenenapotheke, die es seit inzwischen 100 Jahren in gibt.