Magazin «Die Sprechstunde»: 250 Schmuckstücke von TV-Ärztin Kühnemann werden versteigert

Auch Sotheby's versteigert Kühnemanns Preziosen

Kühnemann habe ihre Schätze täglich getragen, hieß es vom Auktionshaus. "Es ist wirklich eine beeindruckende Sammlung", sagte Demeter. Davon werde jedoch nur ein Teil in der österreichischen Hauptstadt versteigert. Der andere Teil der Sammlung werde von Sotheby's in mehreren internationalen Auktionen angeboten, hieß es.