«Mafia-Chic» Dua Lipa und Callum Turner feiern Hochzeit

Italien ist schon seit Jahrzehnten ein beliebter Ort für Promi-Hochzeiten. Vor fast genau einem Jahr feierten in Venedig Amazon-Milliardär Jeff Bezos und seine Frau Lauren Sánchez mit großem Pomp ihre Vermählung. Weil das Paar seinen Reichtum sehr zur Schau stellte und zugleich alle Schauplätze der Feier hermetisch abriegeln ließ, gab es viel Kritik. In der Lagunenstadt hatten zuvor auch schon George Clooney und Bastian Schweinsteiger geheiratet. Florenz wiederum war 2014 die Wahl von Kim Kardashian und Kanye West.