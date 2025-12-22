Altes und Neues anbieten, das gehört dazu, wenn die Willmersdorfer Märchentanten zum Weihnachtsmarkt vor und in dem Kulturhaus einladen. Neu war die Vorführung von Glasbläser André Escher aus Altenfeld. Erst seit einem Jahr ist er mit seiner Handwerkskunst auf derartigen Events zu treffen, blickt er zufrieden auf das große Interesse der Besucher. Er hätte nicht gedacht, dass so viele Menschen den Willmersdorfer Weihnachtsmarkt besuchen.