Manchmal lohnt sich ein Blick über die Grenzen des Ilm-Kreises hinaus – etwa nach Hohenfelden. Dort veranstaltet das Thüringer Freiluftmuseum an diesem Sonntag, 17. August, einen Märchentag mit Theaterspiel und Mitmachaktionen. Mittendrin im Geschehen: Zwei- und Vierbeiner aus dem Ilm-Kreis. Denn was passt besser zu einem solchen Thementag als märchenhafte Vorführungen? Für magische Momente wollen aber nicht nur die menschlichen Schauspieler sorgen, mit ihnen stehen gleichermaßen die Hunde im Rampenlicht der Freilichtbühne: Zwei- und Vierbeiner, die gemeinsam Theater spielen? Das können doch nur die Wau-Geschichten aus dem Geratal sein!