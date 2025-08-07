Märchenschloss: Künstler meißelt seit zehn Jahren Schloss Neuschwanstein

Wendeburg - Mehr als 500 Fenster, 800 Säulen und Türmchen wie aus dem Bilderbuch: In seinem Atelier in Wendeburg (Landkreis Peine) meißelt Künstler Thomas Doneis seit Jahren an seinem Lebenstraum – einer Miniaturausgabe des Schlosses Neuschwanstein. Aus einem 21 Tonnen schweren Sandsteinblock schnitzt der Bildhauer das weltberühmte Märchenschloss originalgetreu im Maßstab 1:62. Wenn alles fertig ist, soll das steinerne Kunstwerk zum Preis von 11 Millionen Euro verkauft werden.