In den vergangenen Wochen haben die Restauratoren die vielen vergoldeten Ornamente an und in den Wagen vorsichtig mit Schaum gereinigt. Die Polster von Sesseln, Sofa und Toilettensitz - alle beheizt - wurden gesäubert und so ausgebessert, dass Mottenlöcher oder fadenscheinige Stellen nicht noch größer werden. Mit feinen Pinseln tupfen die Experten an diesem Tag nun Farbe auf beschädigte Stellen an Möbelstücken und der Außenseite der Wagen.