Bunt und märchenhaft geht es in dieser Höhle zu, manchmal auch etwas gruselig. Im Freigelände davor bietet sich viel Platz für Spiel und Spaß, zum Feiern und Genießen auf der Freiterrasse, der Gaststätte und dem Musikantenstadl. Die Sandstein- und Märchenhöhle im thüringischen Walldorf, einem Ortsteil von Meiningen, ist seit Jahrzehnten ein beliebtes Ausflugsziel für die ganze Familie. Am 1. April startet die Saison 2025. Mit dabei auch das neueste Ausstellungsmotiv „Das Feuerzeug“ nach dem Märchen von Hans Christian Andersen. Dieses befindet sich noch in der Werkstatt des Staatstheaters Meiningen, wo es gerade schick aufpoliert wird. Zu sehen ist es demnächst in der Höhle, in der bis ins Jahr 1912 feiner Scheuersand abgebaut wurde.