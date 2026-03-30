Was eignet sich besser als die historische Schlosskulisse der Glücksburg, wenn mystische Gestalten den Weg kreuzen, Kinderaugen magisch angezogen werden, Hexen, Zauberer und Drachen gemeinsam mit den kleinen und großen Besuchern in die Welt des Harry Potters eintauchen? Das fantastische Zauberdorf machte zum zweiten Mal Station in Römhild und ließ die Zeit für Augenblicke aus unserer aktuellen Welt fallen. Dass der Samstag sich dabei von seiner ungemütlichsten Seite zeigte, schreckte manche Besucher wohl etwas ab nicht aber richtige Fans. Eine Händlerin meinte, das Wetter ist ja frustrierend, doch am Sonntag wurden zumindest die Zauberdörfler außerhalb der dicken Mauern entschädigt.