﻿ Eine wunderbar illustrierte Präsentation stimmte die Besucher auf den schaurigen wie zugleich informativen Vortrag des Buchautors und Sagenforschers Rainer Hohberg ein. Zunächst entführte er seine Zuhörerschaft in die Rhöngemeinde Stadtlengsfeld. Dort entstand die Sage von der Werwölfin von Lengsfeld, die Hohberg eindrucksvoll zum Besten gab. Im weiteren Verlauf widmete er sich Sagen über Hexenprozesse und Folter sowie über Seelenverwandlungen. Besonders faszinierte die Erzählung, wonach sich die Seele von Menschen in rote Mäuse verwandelt haben sollen – eine Vorstellung, aus der sich möglicherweise auch der Begriff „mausetot“ ableiten lässt. Ebenso spannend war die Sage um die Hüpfemänner aus Probstzella, in der nach Hohbergs Darstellung durchaus ein wahrer Kern steckt. Auch das Thema Bauopfer kam zur Sprache: Brücken aus dem 15. Jahrhundert und frühere Bauwerke sollten der Überlieferung nach nur dann „auf ewig“ halten, wenn Kinder als Opfer eingemauert wurden. Auch Hunde und Katzen sollen zu diesem Zweck verbaut worden sein. Diesen teils grausigen Überlieferungen ging der Literaturwissenschaftler und selbsternannte „Sagendetektiv“ mit großer Akribie nach und präsentierte dazu eindrucksvolles Bildmaterial. Seine Recherchen füllten sogar eine Sendung auf ZDF-History, aus welcher kurze Ausschnitte gezeigt wurden.