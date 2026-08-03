Elf elfenhafte Wesen sind am Wochenende auf Schloss Weitersroda eingezogen. Ganz genau genommen waren es elf Menschen aus Franken. Schaute man der Gruppe beim Blumen sammeln zu, wähnte man sich in einer anderen Welt – ein bisschen wie in einem Film oder Bilderbuch. Aus Blumensträußchen wurden Kränze geflochten, Freundschaftsbänder geknüpft, Blüten gepresst. Aus den oberen Stockwerken klangen Musik und Gelächter. Im Schloss saß die Braut im Prinzessinnenbett, während ihre Freundinnen durch die Räume streiften.