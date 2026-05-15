Von einer „Spur der Verwüstung am Pappenheimer Berg“ spricht der ehrenamtliche Ortswegewart Frank Müller-Marks aus dem Lauschaer Stadtteil Ernstthal. Was nüchtern als Sachbeschädigung während des Himmelfahrtstages an Bänken und Sitzgelegenheiten im Polizeibericht auftaucht, war aus Sicht der Ehrenamtlichen schon etwas mehr. An der „Alten Schanze“ am Pappenheimer Berg sind von der Sitzgruppe nur noch die Füße erhalten. Die überdachte Ruhegelegenheit wurde von Unbekannten umgekippt und dann den Hang hinab gerollt. Davon sind nur noch Trümmer erhalten, das Dachblech völlig verbogen, das Holz zersplittert. Dabei verlief der Feiertag im vergangenen Jahr völlig ruhig, sodass so etwas heuer nicht unbedingt zu erwarten war.