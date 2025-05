Da war er wieder, dieser eine Donnerstag im Jahr, an dem früh morgens eine ganz besondere Stille im Landkreis herrscht. Auf den Straßen ist so gut wie nichts los. Statt Autofahrern, die zur Arbeit düsen, zeigt sich an diesem Tag ein anderes Bild: Die ersten begegnen einem da zu Fuß – mit Rucksack auf dem Rücken, dem vermutlichen ersten Bierchen des Tages in der einen Hand und den Bollerwagen zerrend in der anderen. Ein paar Stündchen später ziehen sie dann gruppenweise durch den Landkreis. Vom Rennsteig bis ins Sonneberger Hinter- und Unterland sind sie unterwegs. Vor allem – na klar – die Herren der Schöpfung, um sich zu ihrem Ehrentag zu feiern. Manche machen das in ausschließlich männlicher Runde, andere zusammen mit Familie und Freunden. Und auch die Damen nehmen sich den Feiertag gerne her für ein Treffen oder eine Wandertour.