Als sich 1986 einige Herschdorfer Männer zusammenfanden, um die alte Kirmestradition wieder auflebenzulassen, konnte man nicht ahnen, dass sich 38 Jahre später der Männerkirmesverein zu einer festen Institution im Dorfleben entwickelt haben wird. Der Männerkirmesverein organisiert das überregional bekannte Traktortreffen und die Männerkirmes immer am dritten Septemberwochenende. Auf diese wurde mit einem Fackelumzug am Donnerstag eingestimmt, der in einem großen Lagerfeuer unter der Obhut der Feuerwehr mündete. Für den musikalischen Rahmen sorgten die Blasmusiker, die Gäste mit ihren Klängen bis in den späten Abend begleiteten.