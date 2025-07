Gegründet wurde der Verein am 28. Juni 1925 in der Gaststätte „Zum Schwarzen Adler“ in Borsch mit 13 Mitgliedern als katholischer Männergesangsverein. Der Name „Concordia“, abgeleitet vom lateinischen Wort für „Eintracht“, war und ist das Motto der sangesfreudigen Männer bis heute. Zu den Gründungsmitgliedern zählten damals Lehrer Karl Paul (Dirigent), Franz Ullrich (Vorsitzender) sowie Karl Henkel, der als Schriftführer und Kassierer wirkte. Das erste gemeinsam gesungene Lied war „Brüder, lagert euch im Kreise“. Der erste größere Auftritt erfolgte zwei Jahre später beim Bundessängerfest des Rhönsängerbundes „Ulstertal“ in Borsch. 1928 schaffte sich der Chor eine kunstvoll bestickte Vereinsfahne an, die bis heute erhalten ist, allerdings bei offiziellen Auftritten von einer neuen Fahne ersetzt wird. Ende 1928 integrierte „Concordia“ einen Zither- und Mandolinenclub, führte Kappenabende durch und brachte beliebte Theaterstücke wie „Herrgottswinkel“ auf die Bühne. In den folgenden Jahren wuchs der Chor stetig.