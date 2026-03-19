Als krönender Abschluss nach der Jubiläumssaison lädt der Kaltenwestheimer Carnevals Club (KCC) am Samstag, 21. März ab 20.11 Uhr zum großen Männerballetttreffen in die Mehrzweckhalle nach Kaltenwestheim ein. Der Verein freut sich auf einen schönen Abend mit zahlreichen Gastvereinen und Tänzern aus Oberweid, Unterweid,Kaltensundheim, Diedorf, Dermbach, Oepfershausen und Reichenhausen sowie aus den eigenen Reihen, die „Lets Dancers“, die mit ihren Auftritten für beste Stimmung sorgen werden. Auch die Vereine aus Kaltennordheim und Kaltenlengsfeld werden als Gäste erwartet, nehmen jedoch ohne eigenes Männerballett teil. Restliche Sitzplätze sind an der Abendkasse erhältlich. Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm und einige unterhaltsame Stunden freuen.