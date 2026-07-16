Männer und Schönheitsdruck Ist die Wade der neue Waschbrettbauch?

Er persönlich möge Bermudas am liebsten - oder sogar etwas länger: eine Handbreit unter dem Knie, weit geschnitten, fast wie ein Hosenrock. Das umspiele das Bein elegant und gebe ihm die besten Chancen, gut auszusehen. "In einer Bank, vor Gericht oder in einer Anwaltskanzlei finde ich Shorts immer noch unpassend. Ansonsten gilt für mich: Shorts sind wie Ehrlichkeit - sie funktionieren am besten, wenn man etwas Schönes zu zeigen hat."

Schöner Männerknöchel fast so viel Sex-Appeal wie ein Sixpack

Was die Waden angeht, ist Michalsky nicht ganz überzeugt, dass sie der neue Waschbrettbauch und das ultimative körperliche Prestigeobjekt sind. "Das neue Statussymbol ist für mich ganz klar die Ankle Cleavage - der sexy Blick auf den Knöchel."

Knöchel seien völlig unterschätzt. "Langsam setzt sich die Erkenntnis durch, dass ein schöner Männerknöchel fast genauso viel Sex-Appeal haben kann wie ein Sixpack." Deshalb trügen gefühlt alle Hochwasser- oder 7/8-Hosen - schließlich wolle man den perfekten Knöchel auch zeigen.

"Wirklich schöne Waden sind dagegen leider immer noch viel zu selten", meint Michalsky. "Am ehesten entdeckt man sie bei Fahrradfahrern. Attraktive Knöchel sind deutlich häufiger anzutreffen. Und ich gebe es ganz offen zu: Andere schauen zuerst aufs Sixpack - ich zuerst auf die Knöchel."