Männer stehen besser da: Verbraucherzentrale berät Frauen in Finanzen

Die Verbraucherzentrale bietet deshalb eine unabhängige Finanzberatung gezielt für Frauen an – das passt gut zum Internationalen Frauentag am Samstag. Am 27. März ist sie damit zu Gast in der Kreisvolkshochschule Hildburghausen. Mitbringen sollen Interessentinnen alle Vertragsunterlagen, Vertragsanpassungen und bereits vorhandene Angebote.