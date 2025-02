München (dpa/lby) - Nach der Gerichtsentscheidung gegen die Wahl des designierten Münchner Kulturreferenten will Oberbürgermeister Dieter Reiter bis zur Sommerpause eine neue Entscheidung. "Vor der Sommerpause muss es in jedem Fall so weit sein", sagte Reiter (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in München. "Ich möchte auch irgendwann Klarheit haben."