Mäharbeiten: Traktor brennt auf Spargelfeld – Fahrer rettet sich

Waidhofen (dpa/lby) - Ein Traktor ist bei Mäharbeiten auf einem Spargelfeld in Waidhofen (Neuburg-Schrobenhausen) vollständig in Flammen aufgegangen. Der Fahrer blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte.
Plötzlich Feuer auf dem Feld: Wie der junge Fahrer dem brennenden Traktor entkam und was die Hitze mit dem Brand zu tun haben könnte.
Waidhofen (dpa/lby) - Ein Traktor ist bei Mäharbeiten auf einem Spargelfeld in Waidhofen (Neuburg-Schrobenhausen) vollständig in Flammen aufgegangen. Der Fahrer blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte.
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Demnach war der 20 Jahre alte Fahrer des Traktors am Montagabend auf einem Spargelfeld unterwegs, als das Fahrzeug plötzlich Feuer fing. Die Flammen breiteten sich innerhalb kurzer Zeit auf den gesamten Traktor aus. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Erste Löschversuche von Passanten konnten den Brand nicht eindämmen. Die alarmierten Feuerwehren verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Wohngebäude und Ackerflächen.
Nach Angaben der Polizei wird derzeit von einem technischen Defekt oder einem durch die Hitze begünstigten Funkenflug als Brandursache ausgegangen. Am Traktor entstand ein geschätzter Schaden von rund 150.000 Euro. Wegen ausgelaufenem Kraftstoff wurden weitere zuständige Behörden informiert. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung gibt es nach aktuellem Stand nicht.