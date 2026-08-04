Mäharbeiten: Traktor brennt auf Spargelfeld – Fahrer rettet sich

Demnach war der 20 Jahre alte Fahrer des Traktors am Montagabend auf einem Spargelfeld unterwegs, als das Fahrzeug plötzlich Feuer fing. Die Flammen breiteten sich innerhalb kurzer Zeit auf den gesamten Traktor aus. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Erste Löschversuche von Passanten konnten den Brand nicht eindämmen. Die alarmierten Feuerwehren verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Wohngebäude und Ackerflächen.