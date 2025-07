Am Dienstag hat der Stadtservice den Herrenberg kurzerhand zur Großbaustelle gemacht. So dicht fiel das Grün auf die Fahrbahn, dass stellenweise kaum noch Asphalt zu sehen war. Äste und Gestrüpp ragten weit über die Fahrbahn – nun ist wieder freie Sicht. Mit Spezialfahrzeugen rückten die Teams an, schnitten Baumkronen und herabhängende Äste zurück und räumten ab, was den Verkehr gefährden könnte. Die Straße war dafür zeitweise voll gesperrt. Auch im Weingartental wurde kräftig ausgelichtet. Begleitet vom Kreischen der Sägen und dem Surren der Motorsensen fielen zahlreiche Zweige und Äste von den Bäumen.