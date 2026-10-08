"Das Problem ist, dass die Zulassungsstellen damals mit Karteikarten gearbeitet haben und die existieren nicht mehr." Sollte sich der Zeuge also damals im Dunklen mit dem Kennzeichen geirrt und dort statt einem N für Nürnberg ein anderer Buchstabe gestanden haben, gibt es heute keine Chance mehr anderswo nach Porsche-Haltern von damals zu suchen.

Dem Täter ein Gesicht geben

Ob die Ermittler überhaupt noch einen lebenden Verdächtigen ausfindig machen können, ist nach der langen Zeit fraglich. Wenn der Täter ein Jugendlicher oder junger Erwachsener gewesen sei, könnte er heute noch leben, sagt Merten. Doch selbst wenn dieser inzwischen gestorben sei, sei es für die Angehörigen der getöteten Mädchen wichtig, dessen Identität zu erfahren. "Dem Täter ein Gesicht geben - das ist das Ziel von Cold-Case-Ermittlungen", sagt Kripo-Chef Dietsch.

Im Fall Marion Baier geht es Merten zufolge aber auch darum, Gerüchte rund um den Mord auszuräumen. Damals hätten die Ermittler zum Teil Leute von ihrer Arbeitsstelle abgeholt, um deren Alibis zu überprüfen, etwa weil diese laut Zeugenaussagen ein Christopherus-Medaillon besaßen.

Ein solches war am Tatort in Oberasbach gefunden worden und gehört nach Ansicht der Ermittler dem Täter. "Der Verdacht ist haften geblieben, obwohl DNA-Abgleiche die Leute bereits ausgeschlossen haben", sagt Merten.

Die neuen Ermittlungen sollen außerdem eine Botschaft an die Täter in anderen bisher ungeklärten Mordfällen aus der Vergangenheit senden: "Niemand kann sich - auch nach 50 Jahren nicht - zurücklehnen", betont Merten.