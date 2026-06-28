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  4. Fahrer erfasst 13 Jahre alte Radlerin und flüchtet

Mädchen schwer verletzt Fahrer erfasst 13 Jahre alte Radlerin und flüchtet

Als eine 13-Jährige auf einen Fahrradweg abbiegen möchte, wird sie von einem Transporter erfasst und dabei schwer verletzt. Wie die Polizei nun versucht, den flüchtigen Fahrer ausfindig zu machen.

Mädchen schwer verletzt: Fahrer erfasst 13 Jahre alte Radlerin und flüchtet
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Ein Rettungswagen brachte die 13-Jährige in ein Klinikum. (Symbolbild) Foto: Stephan Jansen/dpa

Stammham (dpa/lby) - Der Fahrer eines Pritschenwagens hat bei Stammham (Landkreis Eichstätt) eine 13 Jahre alte Fahrradfahrerin erfasst, sie schwer verletzt und ist anschließend geflüchtet. Das Mädchen habe laut Augenzeugen mit ihrem E-Bike über die Gegenspur auf einen Fahrradweg wechseln wollen und dies mit einem Handzeichen signalisiert, teilte die Polizei mit. Der Fahrer habe jedoch im selben Moment zum Überholen angesetzt, die 13-Jährige dabei vermutlich übersehen und bei voller Fahrt erfasst. 

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Nach dem Unfall soll der Kleintransporter zwar eine Vollbremsung durchgeführt haben, anschließend jedoch weitergefahren sein. Der Fahrer habe sich nicht um die Verletzte gekümmert. Augenzeugen verständigten daraufhin am Samstag den Notruf. Die 13-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. 

Bei dem Zusammenstoß wurden mehrere weiße Karosserieteile vom Fluchtfahrzeug abgerissen, anhand derer die Polizei nun versucht, den unbekannten Fahrer zu ermitteln. Das Kennzeichen wurde nicht gesehen.