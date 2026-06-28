Mädchen schwer verletzt: Fahrer erfasst 13 Jahre alte Radlerin und flüchtet

Stammham (dpa/lby) - Der Fahrer eines Pritschenwagens hat bei Stammham (Landkreis Eichstätt) eine 13 Jahre alte Fahrradfahrerin erfasst, sie schwer verletzt und ist anschließend geflüchtet. Das Mädchen habe laut Augenzeugen mit ihrem E-Bike über die Gegenspur auf einen Fahrradweg wechseln wollen und dies mit einem Handzeichen signalisiert, teilte die Polizei mit. Der Fahrer habe jedoch im selben Moment zum Überholen angesetzt, die 13-Jährige dabei vermutlich übersehen und bei voller Fahrt erfasst.