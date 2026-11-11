Mädchen nicht gemeldet: Zehnjährige aus Dresden war nie bei Behörden gemeldet

Dresden - Ein inzwischen zehn Jahre altes Mädchen ist in Dresden nicht bei den Behörden gemeldet gewesen und auch nicht zur Schule gegangen. "Das Kind war zu keinem Zeitpunkt amtlich erfasst, etwa durch eine Geburtsurkunde oder eine Meldung bei den zuständigen Kommunal- oder Meldebehörden", sagte der Sprecher des Landesamtes für Schule und Bildung, Clemens Arndt auf Anfrage. Für die Behörden sei es eine schwierige Situation, wenn Eltern ein Kind bewusst "unter dem Radar" hielten. Zuvor hatte die "Bild-Zeitung" berichtet.