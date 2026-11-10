Der mutmaßliche Täter stammt aus Berlin und lebte im Stadtteil Marzahn in der Gegend des Wohnhauses des getöteten Mädchens. Die Polizei durchsuchte inzwischen seine Wohnung und beschlagnahmte Beweise, etwa Datenträger.

Bereits Ermittlungen wegen kinderpornografischer Inhalte

Der Mann kannte Lisa zuvor nicht, hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Allerdings laufen bereits seit Januar 2025 Ermittlungen gegen ihn in Berlin wegen des Kaufs und Besitzes kinderpornografischer Inhalte über eine sogenannte Darknet-Plattform im Internet.

Im März 2025 wurde die Wohnung des Mannes durchsucht. Dabei wurden Datenträger sichergestellt, die noch ausgewertet werden. Außerdem wurden mehr als 900 Dateien, also meist Fotos oder Filme, sichergestellt - entgegen vorheriger Angaben allerdings nicht in Berlin, sondern auf einem Mobiltelefon, das der Mann im November 2025 in Passau bei sich hatte, wie es von der Berliner Staatsanwaltschaft hieß. Das Handy sei bei einem Aufenthalt des Mannes in Bayern sichergestellt worden.

Warum die Staatsanwaltschaft Berlin keinen Haftbefehl gegen den Mann beantragt hat, erklärt sie so: Er sei damals nicht vorbestraft gewesen und habe einen festen Wohnsitz gehabt. "Auch der Haftgrund der Wiederholungsgefahr lag nicht vor, da dieser sich nur auf das gewerbs- oder bandenmäßige Handeltreiben bezieht und hierfür keine Anhaltspunkte vorlagen."

Schutz der Persönlichkeitsrechte für Kinder besonders hoch

Wann, wo und wie das Mädchen getötet wurde, ist weiterhin unbekannt. Nach einer Obduktion wurden weitere Untersuchungen in Auftrag gegeben, so die Staatsanwaltschaft.

Ob überhaupt Details zu der Todesursache und möglicher Sexualdelikte mitgeteilt werden, ist unklar. In einem Alter von 13 Jahren ist ein Mensch auch juristisch noch ein Kind und der Schutz der Persönlichkeitsrechte ist besonders hoch - das gilt auch in diesem Fall und für konkrete Details der Tat.