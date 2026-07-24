New York - US-Rockikone Jon Bon Jovi hat ein Konzert im New Yorker Madison Square Garden vorzeitig abgebrochen. Für das abrupte Ende nach 90 Minuten auf der Bühne entschuldigte sich der 64-Jährige bei seinen Fans, wie mehrere US-Branchenblätter berichteten. "Tut mir leid, ich bin angeschlagen, und ihr bekommt heute nicht meine beste Leistung", sagte der 64-Jährige laut den Berichten. Er kündigte einen Ersatztermin an. "Werft eure Eintrittskarten nicht weg. Ich werde mir etwas überlegen, okay?", rief Bon Jovi demnach in die jubelnde Menge. "Aber für heute Abend muss ich kürzertreten."