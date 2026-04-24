Geschäftsführer Sascha Zmiskol begrüßte die Gäste des Empfangs am Donnerstag (23. April) mit einer guten Nachricht: Seit 2020 sei der Umsatz des Unternehmens um 62 Prozent gestiegen. Pandemiebedingte Exportrückgänge, massive Unsicherheiten in den globalen Lieferketten und vorübergehende Nachfrageeinbrüche sind überstanden. Mehr noch: Schon bald danach stieß der Werkzeughersteller wieder einmal an seine Kapazitätsgrenzen. Der Plan für die Erweiterung wurde geboren.