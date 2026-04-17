﻿Mit einer Baumpflanzung am Unternehmensstandort haben die Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt und die Thüringer Ehrenamtsstiftung in dieser Woche das Unternehmen MackSmaTec GmbH in Marksuhl gewürdigt, das in besonderer Weise gesellschaftliche Verantwortung übernimmt. MackSmaTec, in der Sondermaschinenbau-Branche tätig, war bereits im Dezember 2025 mit der Auszeichnung „Gemeinsam engagiert“ geehrt worden. Mit dieser Baumpflanzung und der Übergabe einer Plakette wurde diese Anerkennung nun auch am Unternehmensstandort sichtbar gemacht.