Machtwechsel in USA: Deutscher US-Botschafter warnt ungewöhnlich klar vor Trump

Kritischer Bericht von Michaelis ging auch ans Kanzleramt

Die von Michaelis gezeichnete "Diplomatische Korrespondenz" hat den Betreff: "Der US-Rechtsstaat unter Trump 2.0. Trumps Spielraum zur Neudefinition der verfassungsrechtlichen Ordnung". Sie ging am Dienstag unter anderem an das Auswärtige Amt in Berlin sowie an das Bundeskanzleramt sowie das Innen- und das Justizministerium. Das fünfseitige Schreiben ist mit der untersten von vier Geheimhaltungsstufen für Behörden versehen: "VS - Nur für den Dienstgebrauch". Die Abkürzung VS steht für das Wort Verschlusssachen.